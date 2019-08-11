أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ، لضبط ساحات ومصليات العيد، ومنع أيادي التطرف من الحصول على جلود الأضاحي، كذلك البدء في ذبح أضاحي الوزارة، كما قررت إلغاء الإجازات الخاصة بالقيادات والعاملين في مجال الدعوة.

وتستقبل 6505 ساحات ومساجد على مستوى الجمهورية، ملايين المصلين، اليوم، لأداء صلاة عيد الأضحى، لكل منها إمامان، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لأداء صلاة وخطبة العيد، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح بإقامتها في غيرها أو السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته.

وحددت الوزارة، خطبة العيد، ونشرتها عبر موقعها الرسمي، وتضمنت الحديث حول عيد الأضحى وفضله، والأضحية وقصتها في الإسلام، وضرورة تقوية العلاقات الاجتماعية.

وعقد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، اجتماعا في الغرفة المركزية للوزارة المعدة لمتابعة أعمال العيد، اليوم، كما تم تشكيل 27 غرفة عمليات مركزية في كل مديرية، برئاسة مديرها لمتابعة الملفات وعلى رأسها الأضاحي.

وأكد "طايع"، خلال الاجتماع، ضرورة ضبط ساحات العيد، وعدم السماح لأي متطرف بالوجود داخل الساحات أو استغلالها سياسيا، فلن يتم السماح بساحات مخالفة، فصلاة العيد لا تتحقق ولا تصح بالطرقات ولا الشوارع ولا الزوايا ولا المصليات، والوزارة خصصت 6505 أماكن لصلاة للعيد في الساحات المقررة بالخلاء والمساجد الجامعة التى حددتها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة.

وشمل الاجتماع، متابعة مشروع صكوك الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي، ومتابعة ملف جمع جلود الأضاحي، وتوريد ثمنها لصالح مشروع الصكوك، ومتابعة المساجد والندوات والدروس.