تبدأ جمعية الأورمان، اليوم، توزع 1.5 مليون كيلو لحوم مستوردة تقريباً على الفئات الأكثر احتياجا، بعد ذبح الماشية في مجازر وزراة الزراعة بإشراف الطب البيطري في مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظات، على أن يتم ذبح 30 رأس ماشية محلية في المحافظة الواحدة بما يبلغ 56 ألف كيلو لحوم، ومثلها لباقي المحافظات.

وقال محمود فؤاد نائب عام جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، موضحا "سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأطباء البيطريين".