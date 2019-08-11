بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي في المدينة المنورة

نقدم لكم بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأدى حجاج بيت الله الحرام، ركن الحج الأعظم، بالوقوف على جبل عرفات الطاهر، ونفروا إلى مزدلفة بعد المغرب، أمس، وبدأوا في رمي الجمرات.