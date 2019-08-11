في خطبة صلاة عيد الأضحى.. المفتي يثني على تحمل المصريين قرارات الإصلاح

أدى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثنى مفتي الجمهورية، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، على الشعب المصري الذي صبر على قرارات الإصلاح الاقتصادي، لعلمه أن استمرار الحياة في الوطن يقتضي ذلك.

كما أثنى على تقدير قيادة مصر الحكيمة لهذا الموقف من المصريين، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستؤدي في النهاية إلى وطن قوي ذات عزة وقوة، للأبناء والأحفاد، حتى يحسب لهم ألف حساب

وتناول علام، رؤية سيدنا إبراهيم، ورضا سيدنا إسماعيل بالرؤيا التي رأها والده، وإقدامه على أن يذبحه، ضاربًا المثل بالقدوة التي اتخذها الجندي المصري في الجيش والشرطة والذي يقدم على الموت ويقف أمام الإرهاب مفديا مصر بحياته.

وتلى شوقي علام، الأحاديث النبوية التي مجَّدت الجندي المصري، ووصفته بأنه "خير أجناد الأرض"، مشيرًا إلى أن الجنود على الجبهة، وهناك جنود أخرى تربي الأبناء في البيوت.

وأوضح شوقي علام أنه لا مكان لمن ينشرون الشائعات بيننا، فشائعاتهم تلك، فقاعات، لافتا إلى أن إدراك الشعب سيكون حصنًا تُدك عليه.

ويؤدي صلاة عيد الأضحى إلى جوار الرئيس، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والشباب.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.