أدى الآلاف من أهالي أسوان، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بـ95 ساحة بمراكز أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، بالإضافة إلى 1978 مسجداً تابعين لمديرية أوقاف أسوان.

وتحدث الشيخ محمد عبد العزيز، في خطبة العيد بساحة الصالحين بمدينة أسوان، عن فضل المحبة والإخاء بين الجميع وطالبهم بضرورة أن يصل الناس أرحامهم وبسط السعادة، وحسن الجوار بين الجيران.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.