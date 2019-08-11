هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بعيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وإلى جواره، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والشباب.