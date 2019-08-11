أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا، اليوم الأحد، ذبح 30 رأس ماشية محلية داخل مجازر وزراة الزراعة وبإشراف الطب البيطري في مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، لتوزيعها على الأكثر احتياجا في أول أيام عيد الأضحي.

وقال محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة المنيا، يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، ويتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وأضاف أن الجمعية بدأت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس المواشي بالبرازيل، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية، وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل، ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح "فؤاد"، أن حصة محافظة المنيا من اللحوم التي يتم ذبحها بالبرازيل، 57 ألف كيلو، ستوزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.

يذكر أن جمعية الأورمان استفتت دار الأفتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية، وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحى خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، وإجازت دار الإفتاء مشروع "صك الأضحية"، واعتبرته من السنة الحسنة وإجازت جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضوع.