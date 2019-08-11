أدى محمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود في البحيرة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مركز الشباب، يرافقه كل من اللواء محمد عمار مساعد مدير الأمن، العميد محمد زايد مأمور مركز إيتاي البارود، والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، والنقيب أحمد طبلية معاون مباحث إيتاي البارود، وعوض الشهاوي نائب رئيس المدينة، وماهر الصاوي مدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط حشد كبير من أبناء إيتاي البارود.

وشهدت الصلاة فرحة عامرة من المواطنين وسط أجواء مبهجة من الاحتفالات بالعيد، حيث تبادل الجميع التهنئة وهنأ رئيس المدينة الأهالي بمناسبة العيد، معبرا عن فرحته بالاحتفال معهم، كما هنأ الأطفال بمناسبة العيد، ووزع الهدايا عليهم وسط أجواء من البهجة.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.