ناشد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وأكد المحافظ، أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.

وجذر من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.

وأكد أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

وأعلن المحافظ، أن جمعية الأورمان والتي تقوم بتنفيذ مشروع "صك الأضحية" ذبحت 15 عجل بلدي بالمجازر المعتمدة بالمحافظة، حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل، بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتم إعداد خطة توضح الكميات وأماكن الذبح والتوزيع خلال أيام التشريق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.