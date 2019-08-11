يواصل فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان تصدره لإيرادات أفلام العيد بعد تحقيقه لـ4 ملايين و98 ألفًا و172 جنيهًا، أمس، متفوقًا علي فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي جاء في المركز الثاني بمليون و806 ألفًا و49 جنيهًا، وذلك بحسب بيان أصدرته صباح اليوم من شركة "دولار فيلم".

"ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، باسم سمرة.

وجاء فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة ثالثا بـ212 ألفًا و904 جنيهات، فيما حل فيلم "أنت حبيبي وبس" في المركز الرابع بـ72 ألفًا و675 جنيهًا.

أما فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز ، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا.