أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى، وجاء على الموقع الإلكتروني للكرملين: "إنّه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال الطيبة والتعهدات، يولي الكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية".

وأضاف بوتين أنّ مساهمة المنظمات الإسلامية في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وفي الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا قيمة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.