تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر بشكل تجريبي بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ"الوطن"، إن العمل على اطلاق تجارب الجيل الخامس بدأ قبل أكثر من عامين بالتعاون مع شركات المحمول الاربعة، مشيراً الى أن عدد من شركات المحمول وقعت اتفاقيات مع العديد من شركات البنية التحتية لتعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع، والاستعداد لتشغيل خدمات الجيل الخامس، ومن المتوقع اطلاق الخدمة بشكل تجريبى قبل نهاية العام الجارى.

ومن المتوقع، أن تصل الإشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن في الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، بحلول نهاية عام 2024، وهذا ما سيجعل الجيل الخامس أسرع جيل في مجال التقنية الخلوية الذي يتم إطلاقه على نطاق عالمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير "إريكسون" للاتصالات النقالة.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير مميزات تقنية الجيل الخامس (5G).

- شبكات 5G توفر إمكانية تصفح الإنترنت لاسلكياً بسرعات تفوق بـ100 مرة السرعات التي توفرها 4G LTE الحالية، إذ سيتمتع المستخدم بإنترنت بسرعة مذهلة تصل إلى حد 800 جيجابيت في الثانية.

- شبكات (5G) التى تصل سرعتها إلى 800 جيجابيت في الثانية سوف تتيح قدرات قد لايستوعبها العقل البشري، إذ يتحدث العلماء عن إمكانية تنزيل 33 فيلمًا عالي الوضوح في ثانية واحدة عند ذلك المعدل من السرعة.

- ستحقق شبكات الجيل الخامس ما يعرف بـالوصل الفائق (Hyper-connected) أي سنصبح مجتمعاً يتصل فيه الأشخاص والتجهيزات مع بعضهم البعض، ويكون تدفق المعلومات سلساً ومستمراً مع تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة غير محدودة بفضل هذ الجيل من الشبكات.

- شبكات (5G) ستسمح لدخول مئات الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض إلى شبكة الإنترنت

- وستقدم تقنية الجيل الخامس (5G)، العديد من الخدمات الذكية عبر شبكة الإنترنت منها (البيوت الذكية - النقل الذكي - المصانع الذكية - المدن الذكية - الحكومة الذكية - البيئة والطاقة الذكية - المجتمعات الذكية - خدمات تحليلات البيانات الضخمة).