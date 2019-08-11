كشفت شركة مايكروسوفت، عن انخفاض عدد مستخدمي "ويندوز 7" بنسبة 3.6% وصولاً إلى 31.8 % من إجمالي سوق أنظمة تشغيل الكمبيوتر، وذلك قبل أشهر قليلة من إنهاء "مايكروسوفت" لدعم نظام التشغيل "ويندوز 7" نظام التشغيل الأقدم.

وقالت شركة مايكروسوفت، إن انخافض أعداد مستخدمي "ويندوز 7" أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي "ويندوز 10"، وفق ما نقله (TechRadar) الأمريكي.

وشهد "ويندوز 10" زيادة في حصة المستخدمين بنسبة 3.1%، ليبلغ 48.9% فى السوق الكلية لأجهزة سطح المكتب، ورغم أن شركة مايكروسوفت أنهت الدعم السائد لنظام التشغيل "ويندوز 7" في يناير 2015، إلا أنه في يناير 2019، قررت شركة البرمجيات العملاقة وضع حد نهائي لبدء تشغيل تصحيحات الأمان المجانية لنظام التشغيل في 14 يناير 2020.

وقال التقرير، إن الانخفاض بنسبة 3.6% في نظام التشغيل "ويندوز 7" في يوليو هو ثاني أكبر انخفاض شهدته تطبيقات (Net) على الإطلاق وأن الزيادة فى نظام التشغيل "ويندوز 10" هي ثاني أكبر زيادة.