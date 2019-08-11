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هند صبرى: شخصية

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رغم التحذيرات والاقتحامات.. العيد في الأقصى رغم أنف الاحتلال

رغم التحذيرات والاقتحامات.. العيد في الأقصى رغم أنف الاحتلال

عاجل.. النرويج: نتعامل مع حادث إطلاق النار على مسجد كعمل إرهابي

عاجل.. النرويج: نتعامل مع حادث إطلاق النار على مسجد كعمل إرهابي

ضبط 27 طن زيت طعام 9 أطنان مواد غذائية فاسدة بالجيزة 

ضبط 27 طن زيت طعام 9 أطنان مواد غذائية فاسدة بالجيزة 

محافظ القاهرة يتفقد المرسى النهري ومستشفى المنيرة ويهنئ المرضى بالعيد

محافظ القاهرة يتفقد المرسى النهري ومستشفى المنيرة ويهنئ المرضى بالعيد

مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في القتال الدائر بـ"عدن"

مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في القتال الدائر بـ"عدن"

الرئيس التونسي المؤقت يدعو شعبه إلى مزيد من التمسّك بالوحدة الوطنية

الرئيس التونسي المؤقت يدعو شعبه إلى مزيد من التمسّك بالوحدة الوطنية

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من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

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