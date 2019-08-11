أصيب 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في أولى أيام عيد الاضحى المبارك، إثر انقلاب سيارة ملاكي ماركة "بيجو" على طريق "دندرة" أمام نجع الجبيل.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، من أسرة واحدة إثر انقلاب "بيجو" على طريق الجبيل في دندرة، ونقلوا إلى مستشفى قنا العام لتقلي العلاج.

وتبين بحسب تحريات المباحث ومرور قنا، أنه أثناء استقلال المصابين للبيجو للتنقل للمعايدة على أحد أقاربهم في مدينة قنا، انقلبت بهم السيارة إثر انفجار الإطار الأمامي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.