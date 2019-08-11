وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، إنذارًا قضائيًا للفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حفليه القرر إقامتهما في عمان، الخميس والجمعة.

ووفقًا للإنذار، فإن "الساهر" يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين، حسب موقع "خبرني" الأردني.

النقابة: عليه سداد 44 ألف دولار عن 4 حفلات

وطالبت نقابة الفنانين الأردنيين، الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدّرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار.

وأمهلت نقابة الفنانين الأردنيين كاظم الساهر أسبوعًا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر إلى اللجوء إلى القضاء، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.