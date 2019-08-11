تقدم عدد من البنوك العاملة في مصر خدمة الإقراض لسداد المصروفات المدرسية، وذلك لعام دراسي واحد تحت مسمى "القرض التعليمي".

وتتفق هذه البنوك على الأوراق المطلوبة من العميل للموافقة على القرض، لكنها تتباين فيما بينها على شروط القرض سواء في القيمة أو سعر الفائدة عليه أو بعض الشروط المتعلقة بالعميل.

وفي إطار حرص "الوطن" على تقديم الخدمات لمتابعيها، نقدم مجموعة من الخدمات التي تقدمها البنوك المصرية بشكل يومي، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للقراء، نستعرض التفاصيل الكاملة وشروط الحصول على قرض التعليم من البنك المصري الخليجي.

تفاصيل القرض

- تمويل 100% لجميع الرسوم الدراسية.

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض 12 شهرًا وتمتد طبقًا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

الأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية.

- بيان الرسوم الدراسية من الجامعة

- فاتورة مرافق حديثة "ماء، كهرباء أو غاز".

- إثبات مصدر دخلك.

- لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

- لعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب و كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر فضلًا عن سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين.