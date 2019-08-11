بالتزامن مع أول أيام العيد، شهدت عدد من المحافظات عددا من الحوادث في أنحاء متفرقة من الجمهورية، وكان لحوادث الطرق نصيب الأسد منها.

وفي الإسكندرية سقطت أجزاء من عقار قديم مكون من أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لاحتجاز بعض الأشخاص بينهم سيدة مسنة تدعى "س. ر"، 74 عاما، نظرا لسقوط العقار من الداخل.

وفور تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بالواقعة انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم وسيارة الإسعاف ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع الحادث، وتبين إصابة السيدة المسنة، بكسور في الوجه والفك، إثر انهيار العقار وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذها، وجرى نلقها إلى مستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، لـ"الوطن"، إن المعاينة الهندسية المبدئية أوضحت بأن سبب الانهيار الجزئي للعقار هو سقوط أجزاء من الداخل في الطابقين الأول والثاني، مؤكدة بأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع حواجز حديدية حول العقار خشيت من سقوط أجزاء أخرى على المواطنين بالطريق العام.

وفي قنا، أصيب 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي ماركة "بيجو" على طريق "دندرة" أمام نجع الجبيل، وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، من أسرة واحدة أثر انقلاب "بيجو" على طريق الجبيل في دندرة، ونقلوا إلى مستشفى قنا العام لتقلي العلاج.

فيما أشارت تحريات المباحث ومرور قنا، إلى أنه أثناء استقلال المصابين للبيجو للتنقل للمعايدة على أحد أقاربهم في مدينة قنا، انقلبت بهم السيارة إثر انفجار الإطار الأمامي. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي بني سويف، أصيب 3 طلاب، اليوم، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، عقب انتهائهم من أداء صلاة العيد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين هم: "محمد أحمد محمد" 18 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، "ياسر موسى رمضان" 19 سنة، مصاباً بجروح متفرقة بالجسم، "محمود محمد طه" 18 سنة، مصاباً بكسر بالساق اليمنى، عقب انتهائهم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وجميعهم مقيمون بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتقلي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي شابان مصرعهما غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية، خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى حيث نزلا للاستحمام والسباحة في النيل أمام الجامع القديم فجرفهما التيار.

وأخطرت قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت لمكان البلاغ وجاري البحث عن الجثتين وسط تواجد من المواطنين بالمنطقة، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مدينة القناطر بورود بلاغ لمركز القناطر بغرق شابين في النيل.

وأطلقت أجهزة مدينة القناطر في وقت سابق أول حملة تحذيرية من مخاطر السباحة في نهر النيل بعد تزايد ظاهرة غرق الأطفال والشباب في مياه النهر بدائرة المركز، حيث جرى نشر اللافتات التحذيرية على ضفاف نهر النيل وكورنيش المدينة وبعض المناطق المعروفة بإقبال الشباب عليها للاستحمام.