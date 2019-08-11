إقبال كبير يشهده سوق المانجو الإسمعلاوي بعدما افترش الباعة أماكن تواجد الأهالي في اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد، الأمر الذي جعل من إقبال المواطنين والأهالي سحب كميات كبيرة من المعروض بسبب طرح أسعارها بـ15 جنيه للكيلو السكري و40 جنيه للعويسي، في الوقت الذي وقف باعة لعب الأطفال والبالونات والعرائس في حالة ركود بعد ارتفاع أسعارها والتي بدأت من سعر 30 جنيه وصولا إلى 50 جنيه وبالتالي تخطها سعرها تكلفة كيلو المانجو كما أكد محمد متولى أحد الأهالي.

وقال محمد عبد اللطيف بائع مانجة: "تزامن موسم طرح المانجة الإسمعلاوي مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي جعلنا من السيارات سوق متحرك يصل إلي الأهالي بأماكن تواجدهم بداية من ساحات الصلاة وصولا بأماكن المتنزهات، ونظرا لتراجع الأسعار هذا العام في المحصول مع زيادة الجودة بعد مكافحة الدولة لمرض العفن الهبابي كان البيع كبيرًا داخل الأسواق".

وصرح راشد عبد الحميد بائع عرائس ولعب أطفال، أن هناك ركود في بيع لعب الأطفال وعرائس الهيليوم هذا الموسم ربما يرجع السبب إلي ارتفاع الأسعار هذا العام عن العام الماضي، والسبب أن تجار الألعاب هم من يحددون التسعيرة ونحن نلتزم مع تحقيق هامش ربح بسيط وقال إن العروسة الواحدة يبدأ سعرها من 30 جنيه وصولا إلى 60 جنيه، ويكمل ضاحكا وبالتالي أصبح الطلب على سيارات بيع المانجة أكثر، يعنى كيلو مانجه بـ15 أو 40 جنيه، أفضل كثيرا من لعبة بـ30 جنيه، وأضاف: "أنا لو من الأهالي هعمل كده".