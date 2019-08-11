أفرجت وزارة الداخلية، عن 1634 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية، عصر اليوم، عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ولتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1024 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزيلاء إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تمّ تأهيلهم للانخراط في المجتمع.