الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على "الأقصى"

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية اقتحام باحات المسجد والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف.

وأكد أبو ردينة، ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد، مشددا على أنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال من استمرار السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الجرائم، وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني من شأنه إحراق كل شىء - حسب تعبيره.

وعلى صعيد متصل، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى من المؤامرة التي تستهدفه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايته من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" رفع صوتها "عاليا " في وجه انتهاكات وجرائم الاحتلال، مؤكدة أن شعب فلسطين وخاصة في مدينة القدس سيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يسعى إلى توفير ساحة لإقامة الطقوس "التلمودية " للمستوطنين، كخطوة أولى نحو احتلال الأقصى بالكامل، ومن ثم هدمه.

بدوره، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، خاصة في أول أيام عيد الأضحى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل للجم إسرائيل، ووقف جرائمها، ومحاسبتها، ومساءلتها على عدوانها.