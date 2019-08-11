يبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة تثقيفية شاملة للعمال والنقابيين عقب انتهاء إجازة العيد، تستهدف التوعية بمواد مشروع قانون التأمينات الجديد المقرر صدوره خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعمال بشأن المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاتحاد العام يستعد لعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بمحافظات مصر المختلفة، حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تتضمن تلك المؤتمرات توعية العمالة غير المنتظمة بضرورة الانضمام تحت مظلة القانون الجديد، الذى جاء ينصفهم بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

57 مركز تدريب بالمحافظات تستهدف 1000 عامل خلال 3 أشهر

وأكد خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أن خطة السكرتارية التى تم اعتمادها قائمة على 57 مركزاً تثقيفياً موجوداً بمحافظات مصر، لافتاً إلى أن السكرتارية تستهدف 1000 عامل ونقابى خلال 3 أشهر تبدأ من سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر.

وقال «الفقى» إن الخطة أشبه بملحمة جديدة فى فكر العمل النقابى، مضيفاً لـ«الوطن»، أن تطبيق الخطة يتم بالتوازى بين الوجهين البحرى والقبلى، حيث إنه لن يتم إهمال الصعيد.