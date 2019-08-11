قالت الفنانة مي كساب إن اعتراف الفنان أحمد السعدني بتقصيره تجاه طليقته وأم أولاده، الراحلة أمل سليمان، وتصريحاته التي قال فيها: "كنت ناوي أرجع لها"، هي درس للإنسانية لكل رجل تغره الدنيا.

أحمد السعدني النهارده إدي درس للإنسانية درس لكل راجل الدنيا بتغره وبتنسيه دوره في الحياه يا أحمد إعترافك بغلطك شجاعه كبيره منك ورجوله ربنا يخليك لأولادك ويصبركم علي فراقها — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) August 11, 2019

وعلقت "كساب" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر" قائلة: "أحمد السعدني إدى درس للإنسانية درس لكل راجل الدنيا بتغره وتنسيه دوره في الحياه، يا أحمد اعترافك بغلطك شجاعة كبيرة منك ورجوله ربنا يخليك لأولادك ويصبركم علي فراقها".

ورحلت أمل سليمان، أمس الأول الجمعة، بعدما تعرضت لسكتة قلبية داخل إحدى المستشفيات، وتم تشييع جنازتها من مسجد "سعاد كفافي"، ظهر أمس السبت.