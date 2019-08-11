توافد المواطنين على حديقة صنعاء بكفر الشيخ في أول أيام العيد

توافد المواطنين بكثافة على حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء أفضل الأوقات بين المتنزهات وشلالات المياه والألعاب وملاهي الأطفال وحديقة الحيوان والبحيرة الصناعية والعديد من الوسائل الترفيهية.

وأمر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد بالحدائق والمتنزهات العامة والمرافق الحيوية بقطاعات المحافظة، وحملات النظافة المستمرة بمراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن حديقة صنعاء من أكبر الحدائق العامة على مستوى الدلتا، وتشهد تطورا كبيرا ما يجعلها مقصدا للزوار.

وانتشرت سيارات الشرطة أمام مدخل الحديقة، وفرق مكافحة ظاهرة التحرش داخل الحديقة لمنع وقوع حالات تحرش، وشهد الشارع المؤدي للحديقة تواجدا أمنيا من قبل قوات الشرطة.