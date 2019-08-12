ليدي جاجا تمول أكثر من 160مشروعا في مدن أمريكية شهدت حوادث إطلاق نار

أعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، أنها ستمول بالكامل عدد من المشاريع في مدينة دايتون الأمريكية بولاية أوهايو ومدينة إلباسو في ولاية تكساس، ومدينة جيلروي بكاليفورنيا، وذلك بعد حادثين لإطلاق النار الجماعي في هذه المدن، خلال الأسبوع الماضي.

وكتبت ليدي جاجا، الجمعة الماضي، على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، بحسب شبكة "CNN" الامريكية: "في هذه اللحظة، أريد أن أنقل ارتباكي وإحباطي وغضبي إلى أمل، آمل أن نكون هناك من أجل بعضنا البعض ومن أجل أنفسنا".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إطلاق رجل "أبيض"، يبلغ 21 عاماً، النار في متجر وولمارت في مدينة إل باسو في ولاية تكساس، مودياً ب22 شخصاً. وبعد ذلك بنحو 13 ساعةً، قتل 9 أشخاص في مدينة دايتون في أوهايو بإطلاق نار، بحسب وكالة الأانباء الفرنسبة "فرانس برس".

وستتعاون "جاجا" مع مؤسسة "Born This Way Foundation" وبشراكة "DonorsChoose.org" لتمويل 14 مشروعًا في الفصل الدراسي في مدينة دايتون و23 مشروع في مدينة جيلروي بكاليفورنيا و125 مشروعا في مدينة إلباسو بتكساس.

وكتبت ليدي جاجا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "أن الفصول الدراسية ستحصل الآن على الدعم الذي يحتاجونه لإلهام طلابهم للعمل معا وتحقيق أحلامهم في الحياة".

ومضت "جاجا" لتشجيع أولئك الذين يكافحون في أعقاب المآسي على طلب المساعدة، بينما تطلب أيضًا من الناس التواصل مع أحبائهم، مؤكدة "لا يمكننا الابتعاد عن أنفسنا، لا يمكننا الابتعاد عن أحبائنا، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض، لا تتراجع".