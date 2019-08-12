خلصت أحدث 3 تقارير حول مؤشرات أداء الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش والاختبار والجودة بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري (يناير – يوليو) والتي تشمل مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء وهيئة المواصفات والجودة، إلى جهود مكثفة قامت بها هذه الجهات لإحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.

المانسترلي: إجراء 7708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة التزامها بمعايير الجودة

وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ن المصلحة شنت 7 آلاف و708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 12 ألفًا و165 دراسة فنية متخصصة تضمنت 4 آلاف و685 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و7 آلاف و477 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي، أن المصلحة رخصت 2497 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 546 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 35 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 1696 استفساراً و745 شكوى.

عفيفي: إعداد 1590 مواصفة قياسية جديدة.. واجراء 37 ألفا و454 اختبارا بالمعامل

فيما أوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة أجرت تفتيشا دوريا على علامة الجودة لـ386 شركة، كما أجرت مطابقة معايير الجودة لـ25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلا عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وأشار إلى أن الهيئة ردت أيضاً خلال شهر أبريل على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 788 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 456 شكوى من شكاوي المستهلكين، كما تم اعداد 56 برنامج تدريبي للقطاعات الصناعية والرقابية.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي، إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 5574 قياسا ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و438 لمعامل غزل ونسيج,

كما تم إجراء 37 ألفا و454 اختبارا وفحصا بمعامل الهيئة بواقع 13 ألفا و803 اختبارات وفحوص بالمعامل الهندسية و17 ألفا و157 اختبارا وفحصا بالمعامل الكيماوية، و3 آلاف و369 اختبارا وفحصا بالمعامل الغذائية، و3 آلاف و125 اختبارا وفحصا بمعامل الغزل والنسيج.

فهمي: تحليل 44 ألف عينة بمعامل المصلحة.. وإنتاج 13 ألف لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر

وأضاف المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، أن المصلحة حللت 44 ألفا و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس وأسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما أنتجت المصلحة 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر,

وأكد فهمي، حرص المصلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة لكل المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة وتأكيد تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك، لافتاً إلى أن المصلحة نفذت معايرة خارجية لـ28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجرى حالياً إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لـ4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية والمنتجات العضوية وغير العضوية والكروماتوجرافي.

وأشار رئيس مصلحة الكيمياء، إلى أنه جرى تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية العطلة الصيفية للجامعات.