تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، من ضبط بندقية مفككة بحوزة راكب يقيم دائرة مركز المنشأة عقب وصوله في رحلة قادما من الكويت، عقب الاشتباه به وتفتيش أمتعته.

كان رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، اشتبهوا في الراكب "ح. ك. ف" يقيم دائرة مركز المنشأة، عقب وصوله عبر رحلة قادمة من دولة الكويت، وبسؤاله عما يحمل بضائع أجنبية من عدمه نفى حمله أي بضائع أجنبية، وبالعرض على عمر أحمد سليمان مدير إدارة جمارك مطار سوهاج الدولي، قرر تمرير حقائبه على جهاز فحص الأمتعة (X-ray) بمعرفة طاقم الفحص.

وعثر على بندقية مفككة إلى أجزاء أسفل شاشة lcd داخل حقيبة، فتم تحرير محضر ضبط جمركي وجار عرض الراكب على النيابة العامة.