أطلقت السيارة بوجاتي "لا فواتور نوار"، أول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019، انبهر الجميع بتصميم السيارة فقد احتلت مكان أغلى سيارة في العالم، حيث وصل سعرها إلى 19 ملوين دولار، ويعادل 328 مليون جنيه مصري.

وتتميز سيارة "Bugatti"، والتي اطلق عليها "السيارة السوداء"، بهيكل خارجي أسود لامع.

وتم تصميم السيارة، بتصميم مستمد من تصميم من سيارة bugatti type 57sc atlantic بمظهر خارق وهيكل مصنوع من الكاربون فايبر.

وتحتوي السيارة على محرك مطابق لمحرك سيارة بوجاتي تشيرون، وهو محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصان "1500 حصان أوروبي PS" و 1600 نيوتن. متر من عزم الدوران.