أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم للمسابقة الفنية بين المتخصصين من خريجي وطلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لتصميم الميدالية العسكرية لمكافحة الإرهاب، لتكريم كل من يقدم جهدا مخلصا في سبيل مكافحة الإرهاب بجمهورية مصر العربية، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وقال المجلس، في بيان، إن شروط المسابقة أن يكون المتقدم من خريجي أو طلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، وأن تكون الأعمال المقدمة أصلية ولم يتم التقدم بها لأي مسابقة من قبل، ولا تعاد الأعمال إلى أصحابها بعد المسابقة على أن يكون له جميع الحقوق في حال استخدامها، ويحق للجنة التحكيم طلب التعديل على الأعمال من المتقدمين، ولا يحق للمتقدم الاعتراض على لجنة التحكيم.

وأشار المجلس، إلى أن الجوائز المالية هي جائزة أولى قيمتها 30 ألف جنيه مصري، والثانية 20 ألف جنيه والثالثة 15 ألف جنيه.

وذكر المجلس، أن الشروط الفنية للمسابقة هي أن يقدم التصميم وفق نموذجين أبيض وأسود وألوان برونز، على أن تكون مساحة التصميم مكبرة ثلاثة أضعاف على الأقل وذلك للتمكن من متابعة التفاصيل الخاصة بالشكل، ولا تتجاوز قطر الميدالية الأصلية 7 سم، ويقدم مع التصميم شرح لجميع الرموز والغناصر المستخدمة بما لاتتجاوز 300 كلمة لكل تصميم، ويكتب على التصميم جمهورية مصر العربية الميدالية العسكرية لمكافحة الإرهاب، مع إرفاق ملف على "سي دي" للتصميم من كافة الجوانب، والسيرة الذاتية للمتقدم.

وذكر أن الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة تقدم باليد بمقر المجلس الأعلى للجامعات، على أن عرض الأعمال على اللجنة المشكلة خلال أسبوع من إغلاق باب التقدم، موضحا أن اللجنة برئاسة الدكتور حازم فتح الله رئيس قطاع الفنون بالمجلس رئيساً، وعضوية كلا من الدكتور السيد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور تامر عبداللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، والدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والمهندس ياسر سعد الدين مصمم بمصلحة سك العملة.