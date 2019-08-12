شهد معبد دندرة الفرعوني في محافظة قنا، اليوم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبير من قبل المواطنين المصريين، وقرابة 250 سائحا أجنبيا، قدموا من محافظتي الأقصر والبحر الأحمر.

وقال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن المعبد في مثل هذه المناسبات يشهد إقبالا كبيرا، موضحا أن قرابة 1500 زائر حضروا إلى المعبد اليوم من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، إضافة إلى 250 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وأشار، في بيان، إلى أن كشف أن المعبد في أول أيام العيد (أمس)، زارة 500 مواطن مصري، و200 سائح اجنبي. مؤكدا أن المعبد يفتح أبوابه أمام الزائرين منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الخامسة مساءً، وأن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزوار.