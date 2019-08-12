ضبط "حرامي الشنط" بالزاوية الحمراء: كان ماشي بحقيبة "حريمي"

ضبطت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بشارع منشية الجمل، خلال متابعتها الحالة الأمنية، أحد الأشخاص (27 عاما) سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة"حال استقلاله دراجة نارية "دون تراخيص"، وبحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي، وبعض المتعلقات الشخصية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واستخدامها في سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق بأسلوب "الخطف".

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.