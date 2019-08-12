أفادت مصادر في حزب الحرية النمساوي، اليوم الاثنين، بأن مقر الحزب في مدينة سانت بولتن عاصمة ولاية النمسا تعرض لهجوم بزجاجات حارقة من قبل 4 أشخاص ملثمين.

وقالت المصادر: "إن الملثمين كانوا يحملون مولوتوف، وهاجموا مقر الحزب في عمل يعبر عن الكراهية السياسية والقوة الوحشية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة النمساوية يوهان باومشلاجر أن النيران اندلعت في غرفة التخزين بمقر الحزب، إلا أنه سرعان ما تم إخماد الحريق، مؤكدا أنه تم بدء التحقيقات في الحادث على الفور.

وأضاف أن الجناة حاولوا باستخدام قنابل المولوتوف المجهزة مسبقا إشعال النار في مبنى الحزب بأكمله، مشيرا إلى أن الجناة شرعوا أيضا في تهديد حياة أشخاص كانوا يعملون بشكل دائم في الحزب؛ استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما تعرضت المنازل المجاورة لخطر كبير.

جدير بالذكر أن حزب الحرية معروف بسياساته اليمينية المتشددة وبمواقفه المعادية للأجانب.