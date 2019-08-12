بعد غلقة 12 عامًا.. إفتتاح متحف التاريخ الطبيعي بحديقة الحيوان بالإسكن

فتتحت حديقة الحيوانات بالإسكندرية، أبواب متحف التاريخ الطبيعي "تجريبًا"، أمام زوارها خلال أيام عيد عيد الأضحى قبيل افتتاحة رسميًا خلال المرحلة المقبلة، وعرض بالمتحف بعض الحيوانات المحنطة، وبلغ ثمن تذكرة دخوله 5 جنيهات للفرد.

وقال الدكتور علاء الدمياطي، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن التشغيل التجريبي لمتحف التاريخ الطبيعي بدأ بالفعل، وفق توجيهات الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية، موضحًا بأن المتحف يحتوى بداخلة علي محنطات من السديات والزواحف والطيور والجماجم.

وأشار إلى أن المتحف كان مغلق منذ 22 فبراير عام 2007 أي منذ 12 عامًا، وقال إنه تم تطويره ضمن المرحلة الأولى لتطوير الحديقة والتى بلغت تكلفتها 7 مليون جنيه، وسوف يتم تشغيل المتحف رسميًا خلال المرحلة المقبلة.