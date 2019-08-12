إفطار جماعي بمعسكر قوات الأمن بالمنيا احتفالا بالعيد

نظمت مديرية أمن المنيا، حفل إفطار جماعي للضباط والمجندين، بإدارة قوات الأمن، حضره اللواء قاسم حسين المحافظ، واللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعمل على رفع الروح المعنوية بين رجال الأمن.

ونقل مدير الأمن للقوات، تهنئة وزير الداخلية لهم العيد وشكرهم على ما يبذلوه من جهد وعطاء في إطار المنظومة الأمنية، مطالبا منهم المزيد من التفاني في العمل في ضوء المتغيرات الأمنية الأخيرة، ومشددا على الرسالة السامية للشرطة المصرية.

وقدم المحافظ لقيادات المعسكر والجنود التهنئة بالعيد، مؤكدا على دور الشرطة في حماية الوطن وتحقيق اﻷمن والأمان، ودعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإسهاماتهم في مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن، لافتا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل أبنائها المخلصين من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءا لها.