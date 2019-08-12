شهدت، اليوم، فنادق وشواطئ القرى السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، إقبال شديد من قبل المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أنه توجد فرق إنقاذ تنتشرعلى الشواطئ المختلفة بالعين السخنة والأدبية. وأضاف المحافظ أن هناك تواجد مروري مكثف على الطرق لمنع التجاوز في السرعات، ومن أجل الحد من الحوادث على طرق هذه الشواطئ .

وبدأ توافد الكثير من المواطنين على الشواطئ منذ الساعة التاسعة صباحا، وتتراوح أسعار دخول القرى السياحية ما بين خمسين جنيهًا إلى 100 جنيه فى اليوم الواحد، أما شاطئ الأدبية التابع للجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، يبلغ رسم دخوله 5 جنيهات فقط.

وقال علي حمدي، مدير أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، إن معظم المنتجعات تقيم حفلات موسيقية للمواطنين المتواجدين بالمنتجعات والفنادق خلال أيام عيد الأضحى، وتتنوع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى والفنادق والشواطئ من أجل تهيئة أوقات سعيدة للأسر.

ومن جانبه، قال مصدر بمكتب السياحة بالسويس، إن نسبة الإشغالات تجاوزات 100 % بجميع الفنادق الموجودة بالعين السخنة، مشيرا إلى أن جميع الفنادق كاملة العدد، مضيفا أن نسبة الإشغالات العام الماضى كانت 90 % .

وأضاف المصدر، فىي تصريحات خاصة، أن هناك بعض الحفلات الغنائية وعروض للفرق الاستعراضية يتم تقديمها في هذه المنتجعات والفنادق.