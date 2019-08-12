أصيب 8 مواطنين بينهم 5 أطفال في الدقهلية، اليوم، بعد أن سقط عليهم سقف معروش بالخشب أثناء تعليق أضحية العيد بالسقف، وجري نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين المركزي للعلاج.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بسقوط سقف معروش بالخشب بمنزل المواطن أحمد السيد عيد بقرية "كفر الروك" دائرة المركز، وذلك أثناء تعليق الأضحية "عجل" مما تسبب في وجود إصابات لـ8 مواطنين بينهم حالة خطيرة.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار السقف أثناء تعليق الأضحية وتصادف وجود عدد كبير من أفراد العائلة داخل الغرفة مما جعلهم يتعرضون للإصابة.وأكد شهود العيان، أنه بعد الانتهاء من ذبح وسلخ الأضحية، وتم وضع خطاف في سقف الغرفة لتعليق الأضحية لتقطعيها فانهار بها السقف علي الموجودين بداخل الغرفة.

وقال مصدر طبي إن مستشفى السنبلاوين المركزي استقبل المصابين وهم: "زينب محمد أحمد، 14 سنة، وجري تحويلها لمستشفى الطوارئ لخطورة حالتها، وبسنت محمد علي، 14 سنة، ونرمين محمد أحمد، 14 سنة، وعلاء علي إبراهيم، 54 سنة، ومحمد أحمد علي، 40 سنة، ووائل إبراهيم مصطفي، 45 سنة، وبهاء هشام علاء، 13 سنة، وأحمد محمد أحمد، 15، سنة، وجميعهم يقيمون بقرية " كفر الروك".

وأضاف المصدر أنه تم عمل الإسعافات الطبية للمصابين، وعمل الإشعات والفحوصات اللازمة لهم جميعا وحجزهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، وحالتهم مستقرة.

وأخطرت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة تجاه السقف المنهار.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.