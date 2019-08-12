البعثة الطبية للحج: نوبتجيات للأطباء على مدار 24 ساعة

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن البعثة الطبية للحج تتابع عن كثب الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات مشعر "منى"، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن البعثة تقدم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين بمخيماتهم في منى.

من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات مشعر منى، لافتا إلى أنه تم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات، وللتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم، موضحا أن جميع المرضي يتلقون الرعاية والعناية اللازمة.

وقال قنديل إن البعثة الطبية وضعت عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين بـ"منى" تحتوي على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية أخري متحركة بين المخيمات لإغاثة الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن الفرق الوقائية بالبعثة تقوم خلال أيام التشريق، بمخيمات المصريين بتنظيم وإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع مطويات وكتب إرشادية، وماسكات على ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أمدت البعثة الطبية للحج بـ16.25 طن أدوية من مختلف الأصناف، والمستلزمات طبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية ووقائية للحجاج المصريين أثناء موسم الحج.