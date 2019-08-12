أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متابعة انعقاد غرفة الأزمات لليوم الثالث على التوالي بديوان عام وزارة الصحة، والتي بدأت عملها أول أمس في إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل ودرجة الاستعداد بمحافظات الجمهورية كافة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، استمرار متابعة الغرفة أعمالها برئاسة الوزيرة وعضوية ممثلي قطاعات وإدارات الطب الوقائي، والطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية، والمؤسسة العلاجية، وهيئة الإسعاف، والتأمين الصحي، والرعاية الحرجة والعاجلة، وإدارة المستشفيات والهيئات والمعاهد التعليمية، وبنوك الدم، والصيدلة لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة للوقوف على آخر مستجدات الغرفة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي حالات مرضية أو إصابات حرجة بالمصايف والحدائق والمتنزهات العامة.

وأشار "مجاهد" إلى انعقاد غرف أزمات موازية بمديريات الصحة بالمحافظات، حيث جرى التواصل بصفة دورية مع الغرفة المركزية المنعقدة بديوان الوزارة لتحديث وإرسال البيانات على مدار اليوم، والتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والبلازما، إضافة إلى مراجعة فرق الانتشار السريع ومستشفيات الإحالة.

وأوضح أنه جرى رصد 8 حالات مرضية بمحافظات الجيزة وكفرالشيخ والقليوبية تنوعت بين غيبوبة سكر وتشنجات وإغماءات، وجرى التعامل معهم وإسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات حسب احتياجات الحالة، كما سجل جميعهم تحسن وخروج، موضحًا أنه لا يوجد حوادث كبرى أو حالات أخرى حتى الآن.

ولفت "مجاهد" إلى أن أرصدة أكياس الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغت 17118 كيسا من مختلف الفصائل، و36848 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، موضحًا أن جميع الخطوط الساخنة والطارئة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للاستغاثات والحالات الطارئة، ومنها 137 خط طوارئ الرعاية الحرجة والعاجلة والحضانات ومستشفيات الإحالة ، و123 طوارئ هيئة الإسعاف، و105 طوارئ الوقائي والخاص بالاستفسار عن الأمصال والطعوم والأمراض الوبائية ومراقبة الأغذية ومكاتب الصحة المتوافر بها خدمة قيد المواليد والوفيات، و106 الخاص بطوارئ مستشفيات التأمين الصحي وأسرة الرعاية الخاصة بها.

وأضاف مجاهد أنه يجرى الحصول على البيانات أولا بأول، حيث يتصل ممثل كل قطاع وجهة دوريًا بالمستشفيات التابعة له، ثم يرسل بيان لغرفة الأزمات المركزية كل ثلاث ساعات بالحالات التي وردت إلى المستشفيات أو الجهات التابعة له، وفي حالة وقوع حوادث كبرى يجرى إبلاغ الغرفة من خلال التليفونات أو الفاكس دون انتظار موعد البيان الدوري.

يذكر أن وزيرة الصحة تفقدت أمس عددا من المنشآت الطبية بمحافظتي مطروح والإسكندرية، ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها و الاطمئنان على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأنت على جاهزية فرق الإسعاف المصرية بنقطة إسعاف "الغزالة" بمطروح، موجهة بالبدء في تنفيذ خطة تطوير مباني نقاط الإسعاف الموجودة خارج المدن .

كما تفقدت أقسام مستشفى العلمين وكلفت رئيس قطاع الدعم الفني بالوزارة بتوفير 8 أجهزة تكييف بالمستشفى، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتوفير مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم المختلفة، نظرًا لأن المستشفى يستقبل إصابات وحوادث الطرق، مشددة على تواجد الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة.