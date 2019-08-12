قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس راكبة سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة جلب مخدر "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي، وتحفظت النيابة علي المضوطات وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان مدى تأثير المادة المخدرة داخلها.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية تمكنت عقب تحريات مُسبقة من ضبط راكبة مشتبه بها، حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وأسفر تفتيشها وفقًا للأطر القانونية عن ضبط 4000 قرص "إكستاسي" مخدر، مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها جلبت المخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.4 مليون جنيه.