شدد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو على أن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا هو الشخص الوحيد الذي يقرر متى، وفيما إذا كان ينبغي التوجه للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في أعقاب إعلان شريكه في الحكم، زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فض الائتلاف الثنائي في إيطاليا بعد مرور 14 شهراً على تسلم مقاليد السلطة في البلاد.

ووصف دي مايو، اليوم الإثنين، مخاطباً برلمانيي الحركة في اجتماع بمقر مجلس النواب، بـ"السريالي"، أن تكون هناك أزمة سياسية في منتصف أغسطس في عز العطلة الصيفية، ورأى أن قرار سالفيني بفض الائتلاف الحاكم يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، ليس بسبب الانتخابات، ولكن الأزمة التي ستؤثر على تدابير حكومية مهمة بالنسبة لهم.

وتابع الرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" قوله: "لن تتولى حكومة جديدة السلطة حتى شهر ديسمبر القادم"، وهذا يعني "انهيار كل ما فعلناه من إجراءات: دخل المواطنة، تخفيض سن التقاعد نحن نتحدث عن مستقبل بلدنا".

من جانبها، ذكرت وكالة "أكي" الإيطالية، أن رئيسة مجلس الشيوخ، إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي ستجتمع في وقت لاحق اليوم الإثنين مع رؤوساء الكتل البرلمانية في المجلس، لتحديد موعد التصويت على طلب حزب الرابطة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.