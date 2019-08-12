حثت وزارة الصحة السعودية جميع حجاج بيت الله الحرام إلى توخي الحذر خلال المشي، وعدم الخروج من المخيمات بعد هطول أمطارا غزيرة على مكة المكرمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

بينما دعا الدفاع المدني في السعودية الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعدم ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

ودعت وزارة الصحة مرضى الربو خلال نزول الأمطار إلى تغطية الرأس والفم والأنف، وحمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب)، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب .

وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال أي حالات إسعافية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكدة أنها تقدم الإرشادات للحجاج، في حين أن مركز 937 يواصل استقبال الاستفسارات.