منة شلبي تحتفل بالعيد مع والدتها: "أغلى واحدة في حياتي"

احتفلت الفنانة منة شلبي، بعيد الأضحى المبارك، رفقة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمعها بها.

وكتبت منة، تعليقًا على الصورة: "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة، كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وأنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".

العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة. ♥️ كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم. ???? pic.twitter.com/AFRFpS9ZOS — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) August 12, 2019

وانتهت الفنانة منة شلبي، خلال الفترة الماضية، من تصوير دورها في فيلم "خيال مآتة"، الذي يعرض حاليًا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

الفيلم من بطولة أحمد حلمي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.