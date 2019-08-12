قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة بالساحل الشمالي، إن الفنان أحمد عز طلب من النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في المكان الذي شهد الواقعة، وأكد على أنها ستثبت صحة موقفه وأنه تعرض للاعتداء على يد شقيقة الفنانة.

وانتهى "عز"، قبل قليل، من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة، وسرد للنيابة تفاصيل الاعتداء عليه من شقيقة الفنانة وشقيقها، وذلك على خلفية تصادف تواجده في أحد الأماكن العامة بصحبة أصدقائه، وصحفي بـ"الوطن" كان يستعد لإجراء حوار صحفي معه حول نجاح فيلمه الأخير.

وسلم الفنان للنيابة تسجيلا صوتيا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة، مشيرا إلى أنه تم بالمصادفة لتسجيل الحوار الصحفي وطالب النيابة العامة بتفريغه لإثبات تعرضه للاعتداء.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات.