أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، أن وفدا أمريكيا وصل البلاد، لإنشاء مركز تنسيق، من أجل إقامة "منطقة آمنة" في سوريا، ضمن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي، وغردت وزارة الخارجية التركية على "تويتر"، بأن 6 أمريكيين وصلوا إلى محافظة شانلي أورفه جنوب شرق تركيا، وقالت إن المركز سيفتتح قريبا، حسبما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك في شمال سوريا. وسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب بيان الوزارة الذي نقلته "فرانس برس"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير"، مضيفا: "في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في تركيا إنه "تم الاتفاق مع أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا"، مضيفة "تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية". وأوضحت السفارة أن المنطقة الآمنة "يجب أن تصبح ممرا آمنا في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم".

بدورها، نددت الحكومة السورية، باتفاق تركيا والولايات المتحدة المتعلق بإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا، معتبرة الأمر "تصعيدا خطيرا" و"اعتداءا فاضحا" على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن "الاتفاق يشكل اعتداءا فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ونسبت إلى المصدر قوله إن الاتفاق الذي يتم بموجبه تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية "عرّى بشكل ولا أوضح، الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سورية"، موضحا أن "الاعتداء" الأمريكي التركي يشكل "تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".