أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إنه نظرًا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسؤولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، فقد تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهه إلى هونج كونج، ومن المقرر تسييرها من مطار القاهرة، مساء اليوم، لحين إشعار آخر- بحسب مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران.

كما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن مركز عملياتها المتكامل سيتابع تطورات الموقف أولًا بأول لمعرفة أى جديد في هذا الشأن.

وأهابت الشركة، خلال بيان لها، بعملائها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.