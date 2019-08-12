ترأس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الاثنين، الحملة التفتيشية على الأسواق والمحال وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر للمحال المخالفة، وضبط 72 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالمدينة لعودة الانضباط للأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.