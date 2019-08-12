رغم تقاعد الرائد الكشفي عبدالحميد خياط، من عمله الوظيفي الرسمي من التعليم، الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، لم يقف حائلاً أمام حماسه القليل في التفاعل مع خدمات ونشاطات جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي يتطوع فيها منذ 25 عامًا، ولم ينقطع عن خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال معسكر العزيزية في مكة المكرمة، مستحضرًا العبارة الكشفية العالمية: "كشاف يوم.. كشاف دوم"- وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأكد خياط، أنه لا عمر للكشاف طالما هو على قيد الحياة وقادر على أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في خدمة الآخرين، وينفرد خياط عن الكثيرين من زملائه بقدرته على التحدث بـ5 لغات تشمل اللغة الإنجليزية التي تعتبر تخصصه الرئيسي في التعليم والهوساوية والأوردو والإندونيسية، فضلًا عن لغته الأم العربية، وحاليًا يعكف على تعلم الفارسية- بحسب قوله.

وأوضح أن خدمة الحجاج تبث روح الجماعة والتعاون بين أعضائها، وتقوي الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب بصدق وأمانة، موضحا أن الشباب "عندما يشاهدون من هم في سن آبائهم يشاركونهم ذلك الشرف، تزيد همتهم فيدفعهم ذلك الإخلاص والحماس لتقديم الخدمة في أبهى صورها بحثًا عن الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى".

وعن معرفته بمساكن الحجاج في حي العزيزية حيث يتطوع؛ أشار إلى أنه يبدأ من منتصف شهر شوال بعمل مسح ميداني للمباني والفنادق الموجودة في الأحياء القريبة من مركز الإرشاد، ويدونها بحكم تواجد حملات الحجاج واستئجارهم للمواقع، ثم يعمل على فهرستها وتسجيل كل المستجدات، وعند توافد الحجاج يكون على علم بكافة المواقع؛ حيث يوجههم لمواقعهم بأسهل الطرق- وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية.