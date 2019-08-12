نظم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر مِنى، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية.

حضر الحفل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس وزراء جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، ورئيس الوزراء الغيني الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول عن شؤون الحج في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية لشؤون المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا الدكتورة عزيزة بنت وان إسماعيل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن خادم الحرمين الشريفين قوله - في كلمة خلال الحفل - "أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية إلى التسامح والتحاور، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات".

وأضاف الملك سلمان: "في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها".

وأوضح: "لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة نفخر بها، فجعلنا رعايتهم وسلامتهم في قمة اهتماماتنا، وسخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج، وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة، منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة".

كان خادم الحرمين الشريفين، قد التقى في الديوان الملكي بقصر منى، في وقت سابق اليوم، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد ولي عهد أبوظبي، أن تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.

وقال بن زايد- في تصريحات خلال زيارته للسعودية أوردتها قناة "العربية الحدث"- إن الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، مشددا على أن العلاقات بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة.

ودعا بن زايد، الأطراف اليمنية لتغليب الحوار والعقل لمصلحة اليمن، لافتا إلى أن دعوة السعودية للحوار تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن. وأشار إلى أن دعوة السعودية الأطراف اليمنية للحوار تجسد إطارا مهما لنزع فتيل الفتنة، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات بين اليمنيين.