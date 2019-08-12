كشف نادر جرجس، منسِّق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة، انخفاض أعداد السياح المسيحيين القادمين لزيارة المسار، خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن عدد مسيحيى العالم الكاثوليك، التابعين للفاتيكان، يقدَّر بنحو 1.3 مليار شخص.

ولفت «جرجس»، لـ«الوطن»، إلى اكتفاء مؤسسة «أوبرا رومانا»، مسئولة برامج الحج السياحى لدى الفاتيكان، ببرنامج سياحى يشمل زيارة الهرم، والمتحف المصرى بالتحرير، والمعالم الأثرية بالأقصر وأسوان عبر الرحلات النيلية، إضافة إلى زيارة دير وادى النطرون، وهو برنامج موجود لدى المؤسسة منذ عشرات السنين، مع رفع مواقع مسار العائلة المقدسة من كتالوج برامج الحج السياحى لعام 2019.

"جرجس": 200 ألف سائح فى مسار العائلة المقدسة العام الماضى

وأشار منسق زيارات مسار العائلة المقدسة إلى أن عدد السياح الذين زاروا المسار العام الماضى بلغ 200 ألف سائح، مضيفاً: «كنا نستهدف مضاعفتهم هذا العام حال استمرار المسار ضمن برامج الحج السياحى الفاتيكانى». وأوضح أن المرحلة الأولى للمسار، التى زارها السياح العام الماضى، كانت تضم الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلة هروبها بمصر فى مناطق وادى النطرون ومسطرد والمطرية ومصر القديمة والمعادى والمنيا وأسيوط.

ونوه بأن مسئولى مؤسسة «أوبرا رومانا» أجروا زيارة لمواقع مسار العائلة المقدسة، ديسمبر 2017، وكانت لهم بعض المتطلبات الخاصة بتأهيل المواقع لكى تلبِّى متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من زوار هذا المسار، ووعد وزير السياحة السابق، يحيى راشد، بتنفيذها قبل بداية مايو 2018، ما أدى لإدراج المؤسسة برنامج مسار العائلة المقدسة كأحد برامج الحج السياحى فى كتالوج 2018.