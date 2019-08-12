أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها، إن حجم الإنفاق الفيدرالي في يوليو الماضي بلغ 371 مليار دولار ينما بلغت الإيرادات 251 مليار دولار.

وأوضحت "الخزانة" الأمريكية، أن واشنطن أنفقت خلال يوليو الماضي 53 مليار دولار على برامج الدفاع بعد أن بلغت 43 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 66 مليار دولار بعد أن وصل إلى 34 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وأن العجز بلغ الشهر الماضي 129 مليار دولار مقارنة بـ 122 مليار في يوليو 2018.

يُشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد تدهور منذ عام 2016 بسبب الشيخوخة السكانية التي أدت لاعتماد المزيد من المواطنين على برامج الرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، لأنهم أكثر فقرا، وستسري اللائحة- التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة- اعتبارا من منتصف أكتوبر، وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل، أو من يتلقون مساعدات من الدولة المعونات، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء- وفقا لقناة "سكاي نيوز".

وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم، وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة".

وقال خبراء إن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين.

وانتقد دعاة حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهدا للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونجرس لطلب تغيير القانون الأمريكي.

واللائحة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة".

وفي السنوات الماضية، عرف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية، بأنهم عبء على الدولة، وسيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة.

كما توسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.