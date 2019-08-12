شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باهتمام بالغ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ، وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطئ، والتى شهدت وجودا مكثفا لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف، حيث تم خلال هذا اليوم إنقاذ 19 مصطافا من الغرق فضلا عن تسليم 123 طفلا تائها إلى ذويهم.